М.Джемилев призвал усилить санкции против России
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Единственный способ помочь крымским татарам - это путем санкций заставить Россию уйти из Крыма. Об этом заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев агентству Анадолу, передает УНН.
"Все страны должны внести свой вклад в крымское урегулирование", - сказал Джемилев.
По его словам, в последнее время защитники прав человека в Крыму подвергаются преследованиям, в частности допросам со стороны сотрудников российских секретных служб.
"Давление оккупантов будет расти. Единственный способ противостоять им - освободить земли от оккупации. Меня очень часто спрашивают о том, как можно помочь крымским татарам. Я говорю, что единственный способ - это путем санкций заставить Россию уйти из Крыма", - отметил он.
По словам лидера крымских татар, еще рано говорить о том, как скажется на решении крымской проблемы смена руководства США.
"Трудно прогнозировать будущие шаги России. Они могут покинуть Крым и сегодня вечером, и через неделю", - сказал он.
Напомним, сегодня, 5 февраля, задержанного в Крыму адвоката Эмиля Курбединова отпустили после 10 суток административного ареста.