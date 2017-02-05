М.Джемилев призвал усилить санкции против России

"Все страны должны внести свой вклад в крымское урегулирование", - сказал Джемилев.

По его словам, в последнее время защитники прав человека в Крыму подвергаются преследованиям, в частности допросам со стороны сотрудников российских секретных служб.

"Давление оккупантов будет расти. Единственный способ противостоять им - освободить земли от оккупации. Меня очень часто спрашивают о том, как можно помочь крымским татарам. Я говорю, что единственный способ - это путем санкций заставить Россию уйти из Крыма", - отметил он.

По словам лидера крымских татар, еще рано говорить о том, как скажется на решении крымской проблемы смена руководства США.

"Трудно прогнозировать будущие шаги России. Они могут покинуть Крым и сегодня вечером, и через неделю", - сказал он.

Напомним, сегодня, 5 февраля, задержанного в Крыму адвоката Эмиля Курбединова отпустили после 10 суток административного ареста.