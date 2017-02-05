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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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М.Джемілєв закликав посилити санкції проти Росії

Київ • УНН

 • 9761 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Єдиний спосіб допомогти кримським татарам — це шляхом санкцій змусити Росію піти з Криму. Про це заявив лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв агентству Анадолу, передає УНН.

М.Джемілєв закликав посилити санкції проти Росії

“Усі країни повинні внести свій внесок в кримське врегулювання”, — сказав М.Джемілєв.

За його словами, останнім часом захисники прав людини в Криму зазнають переслідувань, зокрема допитів, з боку співробітників російських секретних служб.

“Тиск окупантів буде рости. Єдиний спосіб протистояти їм — звільнити землі від окупації. Мене дуже часто запитують про те, як можна допомогти кримським татарам. Я кажу, що єдиний спосіб — це шляхом санкцій змусити Росію піти з Криму”, — зазначив він.

За словами лідера кримських татар, ще рано говорити про те, як позначиться на вирішенні кримської проблеми зміна керівництва США.

“Важко прогнозувати майбутні кроки Росії. Вони можуть покинути Крим і сьогодні ввечері, і через тиждень”, — сказав він.

Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого, затриманого у Криму адвоката Еміля Курбедінова відпустили після 10 діб адміністративного арешту.

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