М.Джемілєв закликав посилити санкції проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Єдиний спосіб допомогти кримським татарам — це шляхом санкцій змусити Росію піти з Криму. Про це заявив лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв агентству Анадолу, передає УНН.
“Усі країни повинні внести свій внесок в кримське врегулювання”, — сказав М.Джемілєв.
За його словами, останнім часом захисники прав людини в Криму зазнають переслідувань, зокрема допитів, з боку співробітників російських секретних служб.
“Тиск окупантів буде рости. Єдиний спосіб протистояти їм — звільнити землі від окупації. Мене дуже часто запитують про те, як можна допомогти кримським татарам. Я кажу, що єдиний спосіб — це шляхом санкцій змусити Росію піти з Криму”, — зазначив він.
За словами лідера кримських татар, ще рано говорити про те, як позначиться на вирішенні кримської проблеми зміна керівництва США.
“Важко прогнозувати майбутні кроки Росії. Вони можуть покинути Крим і сьогодні ввечері, і через тиждень”, — сказав він.
Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого, затриманого у Криму адвоката Еміля Курбедінова відпустили після 10 діб адміністративного арешту.