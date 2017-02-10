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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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М.Чавушоглу: обязанностью Турции является защита крымских татар

Киев • УНН

 • 11201 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что обязанностью его страны является защита прав крымских татар. Об этом он сообщил по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, передает корреспондент УНН.

М.Чавушоглу: обязанностью Турции является защита крымских татар

"Что касается крымских татар, то нашим долгом является их сохранение в Крыму и охрана их прав и интересов на территории Крыма. Также нашей задачей является поддержка крымских татар независимо от места проживания", - сказал он.

Напомним, Турция поддерживает территориальную целостность Украины и считает, что конфликт на востоке Украины должен быть решен дипломатически через выполнение минских соглашений.

Украинские Национальные Новости

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