М.Чавушоглу: обязанностью Турции является защита крымских татар

"Что касается крымских татар, то нашим долгом является их сохранение в Крыму и охрана их прав и интересов на территории Крыма. Также нашей задачей является поддержка крымских татар независимо от места проживания", - сказал он.

Напомним, Турция поддерживает территориальную целостность Украины и считает, что конфликт на востоке Украины должен быть решен дипломатически через выполнение минских соглашений.