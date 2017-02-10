М.Чавушоглу: обов'язком Туреччини є захист кримських татар
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що обов'язком його країни є захист прав кримських татар. Про це він повідомив за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
“Що стосується кримських татар, то нашим обов’язком є їх збереження в Криму і охорона їх прав та інтересів на території Криму. Також нашим завданням є підтримка кримських татар незалежно від місця проживання”, — сказав він.
Нагадаємо, Туреччина підтримує територіальну цілісність України і вважає, що конфлікт на Сході України має бути вирішений дипломатично через виконання мінських угод.