М.Чавушоглу: обов'язком Туреччини є захист кримських татар

“Що стосується кримських татар, то нашим обов’язком є їх збереження в Криму і охорона їх прав та інтересів на території Криму. Також нашим завданням є підтримка кримських татар незалежно від місця проживання”, — сказав він.

Нагадаємо, Туреччина підтримує територіальну цілісність України і вважає, що конфлікт на Сході України має бути вирішений дипломатично через виконання мінських угод.