Люди в масках устроили погром на Одесской таможне
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сегодня в 10:40 группа из 20 человек, одетых в камуфляжную форму, ворвалась в помещение административного здания Одесской таможни по ул. Гайдара, 21а. Об этом корреспондент УНН передает со ссылкой на ГУНП в Одесской области.
При этом неустановленные лица, причинив телесные повреждения охраннику, проникли на второй этаж здания, где разгромили один из кабинетов.
На место происшествия немедленно прибыли сотрудники ГУНП в Одесской области и помешали назревающему конфликту и нарушению публичной безопасности.
Все злоумышленники доставлены в Малиновский отдел полиции.
Устанавливаются личности правонарушителей и обстоятельства происшествия.