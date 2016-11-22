Люди в масках устроили погром на Одесской таможне

При этом неустановленные лица, причинив телесные повреждения охраннику, проникли на второй этаж здания, где разгромили один из кабинетов.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники ГУНП в Одесской области и помешали назревающему конфликту и нарушению публичной безопасности.

Все злоумышленники доставлены в Малиновский отдел полиции.

Устанавливаются личности правонарушителей и обстоятельства происшествия.