Люди в масках влаштували погром на Одеській митниці

При цьому невстановлені особи, спричинивши тілесні ушкодження охоронцю, проникли на другий поверх будівлі, де розгромили один з кабінетів.

На місце пригоди негайно прибули співробітники ГУНП в Одеській області та завадили назріваючому конфлікту та порушенням публічної безпеки.

Всі зловмисники доставлені до Малиновського відділу поліції.

Наразі встановлюються особистості правопорушників та обставини пригоди.