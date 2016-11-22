Люди в масках влаштували погром на Одеській митниці
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 22 листопада. УНН. Сьогодні о 10:40 група з 20 осіб, одягнутих у камуфляжну форму, увірвалася до приміщення адміністративної будівлі Одеської митниці по вул.Гайдара, 21а. Про це кореспондент УНН передає із посиланням на ГУНП в Одеській області.
При цьому невстановлені особи, спричинивши тілесні ушкодження охоронцю, проникли на другий поверх будівлі, де розгромили один з кабінетів.
На місце пригоди негайно прибули співробітники ГУНП в Одеській області та завадили назріваючому конфлікту та порушенням публічної безпеки.
Всі зловмисники доставлені до Малиновського відділу поліції.
Наразі встановлюються особистості правопорушників та обставини пригоди.