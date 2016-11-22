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Люди в масках влаштували погром на Одеській митниці

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 22 листопада. УНН. Сьогодні о 10:40 група з 20 осіб, одягнутих у камуфляжну форму, увірвалася до приміщення адміністративної будівлі Одеської митниці по вул.Гайдара, 21а. Про це кореспондент УНН передає із посиланням на ГУНП в Одеській області.

Люди в масках влаштували погром на Одеській митниці

При цьому невстановлені особи, спричинивши тілесні ушкодження охоронцю, проникли на другий поверх будівлі, де розгромили один з кабінетів.

На місце пригоди негайно прибули співробітники ГУНП в Одеській області та завадили назріваючому конфлікту та порушенням публічної безпеки.

Всі зловмисники доставлені до Малиновського відділу поліції.

Наразі встановлюються особистості правопорушників та обставини пригоди.

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