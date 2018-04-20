Луценко сообщил, что максимум за месяц представления на нардепов будут в Раде

"Думаю, что в свое время, когда юристы сделают окончательный вывод о готовности материалов, я их подпишу. Заранее анонсировать фамилии считаю неприемлемым. Это было бы неправильно... Подписи будут. Я не сомневаюсь, что какая-то часть пойдет в Верховную Раду, но кто конкретно и сколько, узнаем, думаю, что скоро. Максимум месяц", - сказал он.

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Генпрокурор также уточнил, что одно представление о снятии неприкосновенности поступило из НАБУ, а четыре других - из разных подразделений ГПУ. Также он добавил, что два представления готовились прокуратурой Днепропетровской области.

Напомним, 19 апреля Генпрокурор Луценко заявил, что у него на столе есть пять представлений о снятии депутатской неприкосновенности с народных депутатов.