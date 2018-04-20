Луценко сообщил, что максимум за месяц представления на нардепов будут в Раде

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 17839 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 41551 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 57083 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 83783 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 127180 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 96312 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 131168 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 186114 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 280575 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 203459 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3м/с
74%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 129934 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 121465 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 102826 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 134082 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 80444 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 80542 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 134183 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 391845 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 352462 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 437142 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 4398 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 6002 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 18829 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 29781 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 35872 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Луценко сообщил, что максимум за месяц представления на нардепов будут в Раде

Киев • УНН

 • 6910 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Генеральная прокуратура Украины внесет в Верховную Раду представления о снятии неприкосновенности с народных депутатов максимум за месяц. Об этом сказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге в прокуратуре Одесской области, передает УНН.

Луценко сообщил, что максимум за месяц представления на нардепов будут в Раде

"Думаю, что в свое время, когда юристы сделают окончательный вывод о готовности материалов, я их подпишу. Заранее анонсировать фамилии считаю неприемлемым. Это было бы неправильно... Подписи будут. Я не сомневаюсь, что какая-то часть пойдет в Верховную Раду, но кто конкретно и сколько, узнаем, думаю, что скоро. Максимум месяц", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пять представлений на нардепов: стали известны фамилии

Генпрокурор также уточнил, что одно представление о снятии неприкосновенности поступило из НАБУ, а четыре других - из разных подразделений ГПУ. Также он добавил, что два представления готовились прокуратурой Днепропетровской области.

Напомним, 19 апреля Генпрокурор Луценко заявил, что у него на столе есть пять представлений о снятии депутатской неприкосновенности с народных депутатов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.77
Bitcoin
$79,048.80
S&P 500
$5,080.28
Tesla
$232.91
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,014.66
Ethereum
$1,574.63