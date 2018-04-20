Луценко повідомив, що максимум за місяць подання на нардепів будуть у Раді
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Генеральна прокуратура України внесе до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з народних депутатів максимум за місяць. Про це сьогодні сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко на брифінгу у прокуратурі Одеської області, передає УНН.
"Думаю, що у свій час, коли юристи зроблять остаточний висновок про готовність матеріалів, я їх підпишу. Наперед анонсувати прізвища вважаю неприйнятним. Це було би неправильно… Підписи будуть. Я не сумніваюся, що якась частина піде у Верховну Раду, але хто конкретно і скільки, дізнаємося, думаю, що невдовзі. Максимум місяць", - сказав він.
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Генпрокурор також уточнив, що одне подання про зняття недоторканності надійшло з НАБУ, а чотири інших – з різних підрозділів ГПУ. Також він додав, що два подання готувалися прокуратурою Дніпропетровської області.
Нагадаємо, 19 квітня Генпрокурор Луценко заявив, що у нього на столі є п'ять подань про зняття депутатської недоторканності з народних депутатів.