Луганская и Донецкая области остались лидерами по задолженности выплаты зарплат

По информации ведомства, на 1 января 2017 года долги по зарплатам в Луганской области составили 412,3 млн грн. В Донецкой области задолженность составила 263,3 млн грн, в Харьковской - 230,9 млн грн.

При этом наименьшее зарплат задолжали в Черновицкой и Хмельницкой областях - по 1,9 млн грн.

В Киеве задолженность на 1 января составляла 76,5 млн грн.

Всего в Украине на 1 января задолженность по выплате зарплат составила 1,791 млрд грн, уменьшившись в течение декабря 2016 года на 213 млн грн, или на 10,6%.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, задолженность по выплатам зарплат выросла в ноябре на 2,1%.

Также напомним, на 1 декабря 2016 года больше всего зарплат задолжали в Луганской, Донецкой и Харьковской областях.