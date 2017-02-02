Луганщина і Донеччина залишилися лідерами за заборгованістю із зарплат
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Найбільше зарплат у грудні 2016 року заборгували у Луганській, Донецькій і Харківській областях. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
За інформацією відомства, на 1 січня 2017 року зарплатні борги на Луганщині сягнули 412,3 млн грн. На Донеччині заборгованість становила 263,3 млн грн, на Харківщині - 230,9 млн грн.
При цьому найменше зарплат боргували у Чернівецькій і Хмельницькій областях - по 1,9 млн грн.
У Києві заборгованість на 1 січня становила 76,5 млн грн.
Загалом в Україні на 1 січня заборгованість із виплати зарплат становила 1,791 млрд грн, зменшившись упродовж грудня 2016 року на 213 млн грн, або на 10,6%.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Нагадаємо, заборгованість із виплати зарплати зросла у листопаді на 2,1%.
Також нагадаємо, на 1 грудня 2016 року найбільше зарплат заборгували на Луганщині, Донеччині і Харківщині.