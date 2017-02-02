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Луганщина і Донеччина залишилися лідерами за заборгованістю із зарплат

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Найбільше зарплат у грудні 2016 року заборгували у Луганській, Донецькій і Харківській областях. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

За інформацією відомства, на 1 січня 2017 року зарплатні борги на Луганщині сягнули 412,3 млн грн. На Донеччині заборгованість становила 263,3 млн грн, на Харківщині - 230,9 млн грн.

При цьому найменше зарплат боргували у Чернівецькій і Хмельницькій областях - по 1,9 млн грн.

У Києві заборгованість на 1 січня становила 76,5 млн грн.

Загалом в Україні на 1 січня заборгованість із виплати зарплат становила 1,791 млрд грн, зменшившись упродовж грудня 2016 року на 213 млн грн, або на 10,6%.

Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, заборгованість із виплати зарплати зросла у листопаді на 2,1%.

Також нагадаємо, на 1 грудня 2016 року найбільше зарплат заборгували на Луганщині, Донеччині і Харківщині.

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