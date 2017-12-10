Ломаченко победил Ригондо техническим нокаутом

В главном бою вечера 29-летний чемпион мира WBO в первом легком весе из Украины победил 37-летнего кубинского суперчемпиона мира WBA.

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Василий Ломаченко в 4-й раз защитил свой титул чемпиона мира, победив техническим нокаутом после 6 раунда. Гильермо отказался выходить на ринг из-за повреждения левой руки.

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Таким образом Василий "Хай-Тек" Ломаченко получил десятую "юбилейную" победу, а Гильерме "Шакал" Ригондо потерпел первое поражение в карьере.