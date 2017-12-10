Ломаченко переміг Рігондо технічним нокаутом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. В ніч з 9 на 10-е грудня на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку завершився історичний бій двох дворазових олімпійських чемпіонів Василя Ломаченка і Гільєрме Рігондо, повідомляє УНН.
У головному бою вечора 29-річний чемпіон світу WBO в першій легкій вазі з України переміг 37-річного кубинського суперчемпіона світу WBA.
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Василь Ломаченко в 4-й раз захистив свій титул чемпіона світу, здобувши перемогу технічним нокаутом після 6 раунду. Гільєрмо відмовився виходити на ринг через пошкодження лівої руки.
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Таким чином Василь "Хай-Тек" Ломаченко здобув десяту "ювілейну" перемогу, а Гільєрме "Шакал" Рігондо зазнав першої поразки в кар'єрі.