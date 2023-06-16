Самолеты ВС Канады доставили уже более 5 тысяч тонн помощи для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Канадские Вооруженные силы самолетами отправили более 5000 тонн военной помощи для Украины с начала полномасштабного вторжения рф. Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд в Twitter, пишет УНН.
Детали
Речь идет не только о канадской помощи, предназначенной Украине, но и от других стран.
"Подразделение ВВС Канады в шотландском Прествике доставило более 5 тысяч тонн помощи, выделенной Украине Канадой, ее союзниками и партнерами", - говорится в публикации Ананд.
Глава оборонного ведомства Канады также отметила, что страна будет продолжать оказывать Украине поддержку, доставляя такие грузы.
В заметке отмечается, что в течение этой транспортной миссии Канады в марте 2022 года военные самолеты совершили 392 вылета, а общее время, проведенное в воздухе, превысило 3000 часов.
В целом самолеты ВВС Канады транспортировали для Украины помощь от 21 страны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шмыгаль встретился с Трюдо: Канада будет бок о бок с Украиной во время всех вызовов войны и поможет в восстановлении
Update: the @RCAF_ARC air detachment in Prestwick, Scotland has now delivered over ten million pounds of Ukraine-bound aid donated by Canada, its Allies, and partners.
We’ll continue to #StandWithUkraine by providing this important airlift support. pic.twitter.com/RSW80cWYPD