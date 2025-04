Самолеты ВС Канады доставили уже более 5 тысяч тонн помощи для Украины

Детали

Речь идет не только о канадской помощи, предназначенной Украине, но и от других стран.

"Подразделение ВВС Канады в шотландском Прествике доставило более 5 тысяч тонн помощи, выделенной Украине Канадой, ее союзниками и партнерами", - говорится в публикации Ананд.

Глава оборонного ведомства Канады также отметила, что страна будет продолжать оказывать Украине поддержку, доставляя такие грузы.

В заметке отмечается, что в течение этой транспортной миссии Канады в марте 2022 года военные самолеты совершили 392 вылета, а общее время, проведенное в воздухе, превысило 3000 часов.

В целом самолеты ВВС Канады транспортировали для Украины помощь от 21 страны.

Update: the @RCAF_ARC air detachment in Prestwick, Scotland has now delivered over ten million pounds of Ukraine-bound aid donated by Canada, its Allies, and partners.



We’ll continue to #StandWithUkraine by providing this important airlift support. pic.twitter.com/RSW80cWYPD

— Anita Anand (@AnitaAnandMP) June 14, 2023