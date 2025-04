Літаки ЗС Канади доставили вже понад 5 тисяч тонн допомоги для України

Деталі

Йдеться не лише про канадську допомогу, призначену Україні, а й від інших країн.

"Підрозділ ВПС Канади в шотландському Прествіку доставив понад 5 тисяч тонн допомоги, виділеної Україні Канадою, її союзниками та партнерами", - йдеться у публікації Ананд.

Глава оборонного відомства Канади також зазначила, що країна продовжуватиме надавати Україні підтримку, доправляючи такі вантажі.

У дописі зазначається, що протягом цієї транспортної місії Канади в березні 2022 року військові літаки здійснили 392 вильоти, а загальний час, проведений у повітрі, перевищив 3000 годин.

Загалом літаки ВПС Канади транспортували для України допомогу від 21 країни.

Update: the @RCAF_ARC air detachment in Prestwick, Scotland has now delivered over ten million pounds of Ukraine-bound aid donated by Canada, its Allies, and partners.



We’ll continue to #StandWithUkraine by providing this important airlift support. pic.twitter.com/RSW80cWYPD

— Anita Anand (@AnitaAnandMP) June 14, 2023