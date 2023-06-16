Літаки ЗС Канади доставили вже понад 5 тисяч тонн допомоги для України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Канадські Збройні сили літаками відправили більш як 5000 тонн військової допомоги для України від початку повномасштабного вторгнення рф. Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд у Twitter, пише УНН.
Деталі
Йдеться не лише про канадську допомогу, призначену Україні, а й від інших країн.
"Підрозділ ВПС Канади в шотландському Прествіку доставив понад 5 тисяч тонн допомоги, виділеної Україні Канадою, її союзниками та партнерами", - йдеться у публікації Ананд.
Глава оборонного відомства Канади також зазначила, що країна продовжуватиме надавати Україні підтримку, доправляючи такі вантажі.
У дописі зазначається, що протягом цієї транспортної місії Канади в березні 2022 року військові літаки здійснили 392 вильоти, а загальний час, проведений у повітрі, перевищив 3000 годин.
Загалом літаки ВПС Канади транспортували для України допомогу від 21 країни.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шмигаль зустрівся з Трюдо: Канада буде пліч-о-пліч з Україною під час усіх викликів війни та допоможе у відновленні
Update: the @RCAF_ARC air detachment in Prestwick, Scotland has now delivered over ten million pounds of Ukraine-bound aid donated by Canada, its Allies, and partners.
We’ll continue to #StandWithUkraine by providing this important airlift support. pic.twitter.com/RSW80cWYPD