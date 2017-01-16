Самолет вице-президента США Джо Байдена приземлился в Борисполе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Уже в 7:30 у Джозефа Байдена запланирована встреча с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Об этом сообщили в прямом эфире "112 Украина", передает УНН.
Так, на 7:30, сегодня, 16 января у Дж.Байдена запланирована встреча с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
В 8:45 состоится встреча с президентом Петром Порошенко на Банковой.
Ожидается, что визит вице-президента США в Украину подчеркнет важность предоставления стране поддержки со стороны США, а также покажет его личную вовлеченность в эту поддержку - независимости Украины, ее демократического развития, процветания и безопасности. Визит также состоится в честь празднования 25-й годовщины дипломатических отношений между двумя странами и покажет, что наше постоянное партнерство будет продолжаться и в течение последующих 25 лет.