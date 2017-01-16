Літак віце-президента США Джо Байдена приземлився в Борисполі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Вже на 7:30 у Джозефа Байдена запланована зустріч з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Про це повідомили в прямому ефірі "112 Україна", передає УНН.
Так, на 07:30, сьогодні, 16 січня у Дж.Байдена запланована зустріч з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.
В 08:45 відбудеться зустріч з президентом Петром Порошенком на Банковій.
Очікується, що візит віце-президента США до України підкреслить важливість надання країні підтримки з боку США, а також засвідчить його особисту залученість до цієї підтримки — незалежності України, її демократичного розвитку, процвітання та безпеки. Візит також відбудеться на честь святкування 25-ї річниці дипломатичних відносин між двома країнами та засвідчить, що наше стале партнерство триватиме й протягом наступних 25 років.