Літак віце-президента США Джо Байдена приземлився в Борисполі

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Вже на 7:30 у Джозефа Байдена запланована зустріч з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Про це повідомили в прямому ефірі "112 Україна", передає УНН.

Так, на 07:30, сьогодні, 16 січня у Дж.Байдена запланована зустріч з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

В 08:45 відбудеться зустріч з президентом Петром Порошенком на Банковій.

Очікується, що візит віце-президента США до України підкреслить важливість надання країні підтримки з боку США, а також засвідчить його особисту залученість до цієї підтримки — незалежності України, її демократичного розвитку, процвітання та безпеки. Візит також відбудеться на честь святкування 25-ї річниці дипломатичних відносин між двома країнами та засвідчить, що наше стале партнерство триватиме й протягом наступних 25 років.

Українські Національні Новини

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