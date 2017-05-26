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Лидеры G7 встретились в Италии для саммита

Киев • УНН

 • 10755 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Лидеры "Большой семерки" собрались в Италии на саммит, передает УНН со ссылкой на Council of the European Union.

Лидеры G7 встретились в Италии для саммита

Так 26 и 27 мая 2017 года в Италии проходит встреча лидеров G7.

На встрече прибыли представители правительств семи высокоразвитых стран мира (президент США — Дональд Трамп, премьер-министр Японии — Абэ Синдзо, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Паоло Джентилони, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель Европейского Совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер).

Сегодня на руководителей “Большой семерки” ждет пресс-брифинг Д.Туска и Ж.-К.Юнкера, официальное поздравление премьер-министра Джентилони, ужин с президентом Серджо Маттарелла.

Саммит в этом году посвящен глобальной экономике, внешней политике, безопасности граждан и экологической устойчивости.

Frecce Tricolori, the @ItalianAirForce acrobatic team, fly over Sicily to welcome the # G7Taormina leaders pic.twitter.com/bNFTLvDsAx

— G7 Italy 2017 (@ g7) 26 мая 2017 г.

Тема итальянской встречи в рамках G7 в 2017 году заключается в "построении основ обновленного доверия. Президент подчеркивает, что правительства должны проводить политику, направленную на удовлетворение ожиданий своих граждан. Программа работы президентства основывается на следующих трех принципах: безопасности граждан; экономической, экологической и социальной устойчивости и сокращении неравенства; инновациях, навыках и труда в эпоху следующей производственной революции.

Лидеры встречались в формате G7 в 2014 году и обсуждали нарушения Российской Федерацией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщал УНН, Туск призовет лидеров G7 продолжить санкционную политику против России.

The #G7Taormina started with a working lunch. pic.twitter.com/tmmrNSUsDF

— G7 Italy 2017 (@g7) 26 мая 2017 г.

В ЕС есть все обязанности членов. Коммюнике саммита является политически обязательным для всех членов G7.

В 2018 году саммит будет проходить в Канаде.

Напомним, лидеры этих стран регулярно встречаются для обсуждения общих экономических проблем и пытаются согласовывать свою экономическую политику.

Кроме них во встречах принимает участие Европейский Союз.

Ежегодно группа проводит встречу глав правительств и многочисленные вспомогательные встречи и политические исследования. Министры стран G7 встречаются в течение года. В частности, министры финансов G7 проводят встречи четыре раза в год. Также проходят ежегодные встречи министров по вопросам внешнеэкономической политики и министров по вопросам охраны окружающей среды.

 

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