Лідери G7 зустрілися в Італії для саміту

Так 26 та 27 травня 2017 року в Італії проходить зустріч лідерів G7.

На зустрічі прибули представники урядів семи високорозвинених країн світу (президент США — Дональд Трамп, прем’єр-міністр Японії — Абе Сіндзо, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Італії Паоло Джентілоні, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо і голова Європейської Ради Дональд Туск і Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер).

Сьогодні на очільників “Великої сімки” чекає прес-брифінг Д.Туска і Жан-Клода Юнкера, офіційне привітання прем’єр-міністра Паоло Джентілоні, вечеря з президентом Серджо Матареллою.

Саміт цього року присвячений глобальній економіці, зовнішній політиці, безпеці громадян і екологічної стійкості.

Тема італійської зустрічі в рамках G7 в 2017 році полягає в "побудові основ оновленої довіри. Президент підкреслює, що уряди повинні проводити політику, спрямовану на задоволення очікувань своїх громадян. Програма роботи президентства грунтується на наступних трьох принципах: безпеці громадян; економічній, екологічній та соціальній стійкості і скорочені нерівності; інноваціях, навичках і праці в епоху наступної виробничої революції.

Лідери зустрічалися в форматі G7 у 2014 році і обговорювали порушення Російською Федерацією суверенітету і територіальної цілісності України.

Як повідомляв УНН, Д.Туск закличе лідерів G7 продовжити санкційну політику проти Росії.

У ЄС є всі обов’язки членів. Комюніке саміту є політично обов’язковим для всіх членів G7.

У 2018 році саміт буде проходити в Канаді.

Нагадаємо, лідери цих країн регулярно зустрічаються для обговорення спільних економічних проблем і намагаються узгоджувати свою економічну політику.

Крім них у зустрічах бере участь Європейський Союз.

Щороку група проводить зустріч глав урядів та численні допоміжні зустрічі і політичні дослідження. Міністри країн G7 зустрічаються протягом року. Зокрема, міністри фінансів G7 проводять зустрічі чотири рази на рік. Також відбуваються щорічні зустрічі міністрів з питань зовнішньоекономічної політики та міністрів з питань охорони навколишнього середовища.