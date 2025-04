Lego выпустит первый набор игрушек ЛГБТ

Детали

Набор состоит из изогнутой платформы различных цветов и 11 разноцветных фигурок. Кроме традиционных радужных цветов ЛГБТ-флага, производители добавили бледно-голубой, белый и розовый, представляющие транс-сообщество, а также черный и коричневый, которые символизируют разнообразие оттенков кожи представителей сообщества.

Все фигурки, кроме одной, не имеют конкретной половой принадлежности. Это подчеркивает идея о том, что можно "выражать индивидуальность, оставаясь при этом неоднозначными". Исключение - одна фиолетовая фигурка с волосами, собранными в высокую прическу. Она символизирует Драг-Квин - артистов-мужчин, выступающих в женском образе.

Дизайнер Lego Мэтью Эштон рассказал, что сначала разработал набор для себя, поскольку хотел, чтобы в офисе, куда он переехал, "было что-то, что отражало бы" его принадлежность к ЛГБТК+.

Набор поступит в продажу 1 июня, когда начнется месяц, посвященный правам ЛГБТК+.

We're super excited to reveal our new set - LEGO Everyone is Awesome! Because we celebrate every LEGO builder #LEGO EveryoneIsAwesome pic.twitter.com/J7KSz3zWik

- LEGO (@LEGO_Group) May 20, 2021