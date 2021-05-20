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Lego выпустит первый набор игрушек ЛГБТ

Киев • УНН

 • 29718 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Компания Lego впервые выпустит набор игрушек, посвященный движению ЛГБТ-сообщества. Он будет называться "Все прекрасны" (Everyone Is Awesome). Набор уже появился на сайте компании. Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.

Lego выпустит первый набор игрушек ЛГБТ

Детали

Набор состоит из изогнутой платформы различных цветов и 11 разноцветных фигурок. Кроме традиционных радужных цветов ЛГБТ-флага, производители добавили бледно-голубой, белый и розовый, представляющие транс-сообщество, а также черный и коричневый, которые символизируют разнообразие оттенков кожи представителей сообщества.

Все фигурки, кроме одной, не имеют конкретной половой принадлежности. Это подчеркивает идея о том, что можно "выражать индивидуальность, оставаясь при этом неоднозначными". Исключение - одна фиолетовая фигурка с волосами, собранными в высокую прическу. Она символизирует Драг-Квин - артистов-мужчин, выступающих в женском образе.

Дизайнер Lego Мэтью Эштон рассказал, что сначала разработал набор для себя, поскольку хотел, чтобы в офисе, куда он переехал, "было что-то, что отражало бы" его принадлежность к ЛГБТК+.

Набор поступит в продажу 1 июня, когда начнется месяц, посвященный правам ЛГБТК+.

We're super excited to reveal our new set - LEGO Everyone is Awesome! Because we celebrate every LEGO builder #LEGO EveryoneIsAwesome pic.twitter.com/J7KSz3zWik

- LEGO (@LEGO_Group) May 20, 2021

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