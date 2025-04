Lego випустить перший набір іграшок ЛГБТ

Деталі

Набір складається з вигнутою платформи різних кольорів і 11 різнокольорових фігурок. Крім традиційних райдужних кольорів ЛГБТ-прапора, виробники додали блідо-блакитний, білий і рожевий, що представляють транс-спільноту, а також чорний і коричневий, які символізують різноманітність відтінків шкіри представників спільноти.

Всі фігурки, крім однієї, не мають конкретної статевої приналежності. На цьому наголошує ідея про те, що можна "виражати індивідуальність, залишаючись при цьому неоднозначними". Виняток - одна фіолетова фігурка з волоссям, зібраним у високу зачіску. Вона символізує Драг-Квін - артистів-чоловіків, які виступають в жіночому образі.

Дизайнер Lego Метью Ештон розповів виданню, що спочатку розробив набір для себе, оскільки хотів, щоб в офісі, куди він переїхав, "було щось, що відображало б" його приналежність до ЛГБТК +.

Набір надійде в продаж 1 червня, коли почнеться місяць, присвячений правам ЛГБТК +.

We’re super excited to reveal our new set - LEGO Everyone is Awesome! Because we celebrate every LEGO builder #LEGO EveryoneIsAwesome pic.twitter.com/J7KSz3zWik

— LEGO (@LEGO_Group) May 20, 2021