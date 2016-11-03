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15 марта, 19:03 • 114463 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164532 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136725 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129303 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112277 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105151 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101206 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 134359 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 131790 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127811 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Курс гривны к доллару со вчерашнего дня не изменился

Курс гривны к доллару со вчерашнего дня не изменился

Киев • УНН

 • 7287 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. По данным, размещенным на официальном сайте НБУ, курс гривны к доллару на 3 ноября установлен на уровне 25,55 грн/долл., передает УНН.

Основные курсы валют на 3 ноября установлены на таком уровне:

100 долларов США - 2555,8676;

100 евро - 2835,7351;

10 российских рублей - 4,0303.

Как сообщал УНН, согласно данным, размещенным на официальном сайте НБУ, курс гривны к доллару на 2 ноября установлен на уровне 25,55 грн/долл.

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