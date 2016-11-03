Курс гривны к доллару со вчерашнего дня не изменился
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. По данным, размещенным на официальном сайте НБУ, курс гривны к доллару на 3 ноября установлен на уровне 25,55 грн/долл., передает УНН.
Основные курсы валют на 3 ноября установлены на таком уровне:
100 долларов США - 2555,8676;
100 евро - 2835,7351;
10 российских рублей - 4,0303.
Как сообщал УНН, согласно данным, размещенным на официальном сайте НБУ, курс гривны к доллару на 2 ноября установлен на уровне 25,55 грн/долл.