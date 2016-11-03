Курс гривні до долара від вчорашнього дня не змінився
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. За даними, розміщеними на офіційному сайті НБУ, курс гривні до долара станом на 3 листопада встановлено на рівні 25,55 грн/дол., передає УНН.
Основні курси валют на 3 листопада встановлені на такому рівні:
100 доларів США — 2555,8676;
100 євро — 2835,7351;
10 російських рублів — 4,0303.
Як повідомляв УНН, згідно з даними, розміщеними на офіційному сайті НБУ, курс гривні до долара на 2 листопада встановлено на рівні 25,55 грн/дол.