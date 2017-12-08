Курс Bitcoin превысил 17 тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Курс криптовалюты №1 вырос на 24%, превысив отметку в 17 тысяч долларов США, о чем cвидетельствуют данные электронной криптовалютной площадки Coinmarketcap, передает УНН.
В четверг курс биткойнов последовательно превысил отметки в 16 тысяч долларов, 15 тыс. долларов, и 14 тыс. долларов.
В начале августа 2017 года криптовалюта разделилась на классический биткойн и Bitcoin Cash. Это произошло в результате споров об обновлениях, которые должны были увеличить скорость обработки транзакций.
Напомним, комиссия по торговле товарными фьючерсами США официально разрешила бирже Chicago Mercantile Exchange (CME) и CBOE Futures Exchange начать торговлю фьючерсами на криптовалюта № 1.