Курс Bitcoin перевищив 17 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Курс криптовалюти №1 виріс на 24%, перевищивши позначку в 17 тисяч доларів США, про що cвідчать дані електронного кріптовалютного майданчику Coinmarketcap, передає УНН.
У четвер курс Bitcoin послідовно перевищив позначки в 16 тисяч доларів, 15 тис. доларів, та 14 тис. доларів
На початку серпня 2017 року криптовалюта розділилася на класичний Bitcoin і Bitcoin Cash. Це сталося внаслідок суперечок про оновлення, яке мало збільшити швидкість обробки транзакцій.
Нагадаємо, комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США офіційно дозволила біржі Chicago Mercantile Exchange (CME) та CBOE Futures Exchange розпочати торгівлю ф'ючерсами на криптовалюту №1.