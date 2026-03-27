Куда пойти в Киеве на выходные 28-29 марта взрослым и детям

Киев • УНН

 • 1198 просмотра

Киевлян ждут мюзикл Гуцулка Ксеня, балет Травиата, концерт Пономарева и развлечения в зоопарке. В планетарии пройдет шоу для детей к весенним каникулам.

В Киеве на выходных 28-29 марта состоится немало событий для разного отдыха. Горожанам предлагают как спокойный досуг, так и более активные форматы для детей и взрослых. УНН собрали для вас топ-5 событий, которые стоит посетить в эти дни.

Мюзикл Гуцулка Ксеня

Где: МЦКИ, Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Когда: 29 марта в 13:00, 18:00

Сколько: 490-2190 грн

О событии:

Мюзикл Гуцулка Ксеня отправляется в Киев после успеха в Ивано-Франковске. Спектакль уже собрал 100 аншлагов подряд и завоевал значительную популярность среди зрителей. Шоу будет сопровождать оркестр из 20 музыкантов вживую прямо на сцене, а в самой постановке принимают участие 30 актеров, которые будут сочетать современную хореографию с украинской аутентикой. Спектакль отличается использованием современных технологий, в частности, лазерных эффектов, а также костюмами, среди которых представлена коллекция гуцульских гунь. Сюжет рассказывает об украинских эмигрантах, которые прибывают из США в Ворохту, чтобы найти молодому парню невесту в Карпатах. Отец завещал ему миллион долларов, но при условии, если он найдет на исторической родине "сознательную украинку" и женится на ней.

Kyiv Modern-Ballet. Травиата. Раду Поклитару

Где: МЦКИ, Аллея Героев Небесной Сотни,1

Когда: 28 марта 18:00

Сколько: 200-1750 грн

О событии:

На сцене МЦКИ состоится премьера балета "Травиата". Спектакль является хореографической драмой, рассказывающей историю любви, предательства и прощения языком современной хореографии. Постановка сочетает современные театральные технологии, в частности видеодизайн и световые эффекты, которые усиливают эмоциональность действия. Балет также отличается визуальным оформлением и авторскими костюмами, создавая многослойный сценический мир. Сюжет сосредоточен на трагической истории Виолетты Валери, которая предстает как символ самопожертвования, преданности и силы любви.

Александр Пономарев. Большой сольный концерт

Где: Дворец Украина, ул. Большая Васильковская,103

Когда: 28 марта, 18:00. 

Сколько: 490-3690 грн

О событии:

В НПМ "Украина"  состоится сольный концерт Александра Пономарева. Народный артист Украины выступит с программой своих самых известных песен и новых композиций. Концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра, благодаря чему знакомые хиты прозвучат в новом звучании. Также, на сцену выйдут звездные гости, которые исполнят дуэты вместе с артистом.

Семейный зоопарк "Лемур"

Где: Контактный зоопарк "Лемур", ул. Днепровская набережная, 33 (ТК "Аркадия")

Когда: 27 - 29 марта в 10:00

Сколько: 50-500 грн

О событии:В контактном зоопарке  посетители могут не только посмотреть на животных, но и подержать их на руках, погладить и сделать фото. В зоопарке проводят экскурсии, открытые уроки по биологии и зоологии, а также организовывают детские праздники. Среди обитателей: бурые лемуры, еноты, носухи, сурикаты, кролики, минипиг, морские свинки, белки, ежи, козы, овцы, шиншиллы, ящерицы. В зоопарке есть все условия для гостей любого возраста.

Приключения Батискафчика и Морского Конька + Космикс

Театрализованная экскурсия с интерактивно-анимационной постановкой к весенним каникулам.

Где: Киевский планетарий, ул. Большая Васильковская, 57/3

Когда: 28 марта в 9:45 и 29 марта в 10:45

Сколько: 350-450 грн

О событии:

В Киевском планетарии состоится театрализованная экскурсия с интерактивными постановками, полнокупольным шоу и космической дискотекой. Программа рассчитана на детей и сочетает развлечения с обучающим контентом в Звездном зале. Зрители вместе с героями – Батискафчиком и Морским Коньком,  отправятся в путешествие по планете Земля и узнают о важности защиты морей и океанов. Сюжет включает приключения друзей, в частности спасение маленькой черепашки, а также знакомство с созвездиями. Кроме этого, посетители смогут почувствовать себя астронавтами: подготовиться к полету, "отправиться" на Международную космическую станцию и узнать, как живут в космосе. Программа подана в легкой интерактивной форме, что делает ее особенно понятной и интересной для детей.

Алла Киосак

