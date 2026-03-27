Куди піти в Києві на вихідні 28-29 березня дорослим та малим

У Києві на вихідних 28-29 березня відбудеться чимало подій для різного відпочинку. Містянам пропонують як спокійне дозвілля, так і більш активні формати для дітей та дорослих. УНН зібрали для вас топ-5 подій, які варто відвідати цими днями.

Мюзикл Гуцулка Ксеня

Де: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 29 березня о 13:00, 18:00

Скільки: 490-2190 грн

Про подію:

Мюзикл Гуцулка Ксеня вирушає до Києва після успіху в Івано-Франківську. Вистава вже зібрала 100 аншлагів поспіль та здобула значну популярність серед глядачів. Шоу супроводжуватиме оркестр із 20 музикантів наживо просто на сцені, а у самій постановці беруть участь 30 акторів, які поєднуватимуть сучасну хореографію з українською автентикою. Вистава вирізняється використанням сучасних технологій, зокрема, лазерних ефектів, а також костюмами, серед яких представлена колекція гуцульських гунь. Сюжет розповідає про українських емігрантів, які прибувають зі США до Ворохти, щоб знайти молодому хлопцеві наречену в Карпатах. Батько заповідав йому мільйон доларів, але за умови, якщо він знайде на історичній батьківщині "свідому українку" і одружиться з нею.

Kyiv Modern-Ballet. Травіата. Раду Поклітару

Де: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні,1

Коли: 28 березня 18:00

Скільки: 200-1750 грн

Про подію:

На сцені МЦКМ відбудеться прем’єра балету "Травіата". Вистава є хореографічною драмою, що розповідає історію кохання, зради та прощення мовою сучасної хореографії. Постановка поєднує сучасні театральні технології, зокрема відеодизайн та світлові ефекти, які підсилюють емоційність дії. Балет, також, вирізняється візуальним оформленням і авторськими костюмами, створюючи багатошаровий сценічний світ. Сюжет зосереджений на трагічній історії Віолетти Валері, яка постає як символ самопожертви, відданості та сили кохання.

Олександр Пономарьов. Великий сольний концерт

Де: Палац Україна, вул. Велика Васильківська,103

Коли: 28 березня, 18:00.

Скільки: 490-3690 грн

Про подію:

У НПМ "Україна" відбудеться сольний концерт Олександра Пономарьова. Народний артист України виступить із програмою своїх найвідоміших пісень та нових композицій. Концерт пройде у супроводі симфонічного оркестру, завдяки чому знайомі хіти прозвучать у новому звучанні. Також, на сцену вийдуть зіркові гості, які виконають дуети разом із артистом.

Сімейний зоопарк "Лемур"

Де: Контактний зоопарк "Лемур", вул. Дніпровська набережна, 33 (ТК "Аркадія")

Коли: 27 - 29 березня о 10:00

Скільки: 50-500 грн

Про подію:У контактному зоопарку відвідувачі можуть не лише подивитися на тварин, а й потримати їх на руках, погладити та зробити фото. У зоопарку проводять екскурсії, відкриті уроки з біології та зоології, а також організовують дитячі свята. Серед мешканців: бурі лемури, єноти, носухи, сурікати, кролі, мініпіг, морські свинки, білки, їжаки, кози, вівці, шиншили, ящірки. У зоопарку є всі умови для гостей будь-якого віку.

Пригоди Батискафчика та Морського Коника + Космікс

Театралізована екскурсія з інтерактивно-анімаційною постановкою до весняних канікул.

Де: Київський планетарій, вул. Велика Васильківська, 57/3

Коли: 28 березня о 9:45 і 29 березня о 10:45

Скільки: 350-450 грн

Про подію:

У Київському планетарії відбудеться театралізована екскурсія з інтерактивними постановками, повнокупольним шоу та космічною дискотекою. Програма розрахована на дітей і поєднує розваги з навчальним контентом у Зоряній залі. Глядачі разом із героями – Батискафчиком і Морським Коником, вирушать у подорож планетою Земля та дізнаються про важливість захисту морів і океанів. Сюжет включає пригоди друзів, зокрема порятунок маленької черепашки, а також знайомство із сузір’ями. Окрім цього, відвідувачі зможуть відчути себе астронавтами: підготуватися до польоту, "відправитися" на Міжнародну космічну станцію та дізнатися, як живуть у космосі. Програма подана у легкій інтерактивній формі, що робить її особливо зрозумілою та цікавою для дітей.