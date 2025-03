Кроссовки Канье Уэста продали на аукционе за рекордную сумму

Детали

Речь идет о паре кроссовок, разработанных Уэстом в 2008 году в сотрудничестве с американской компанией Nike. Они получили название Nike Air Yeezy 1 и ознаменовали собой появление основанного Уэстом бренда Yeezy, который до сих пор высоко ценится среди коллекционеров. С 2015 года кроссовки под маркой Yeezy производятся немецким концерном Adidas.

Проданная на аукционе пара черного цвета с бежевой подошвой, разработанная Уэстом совместно с дизайнерами Nike Марком Смитом и Тиффани Бирс, была выпущена в единственном экземпляре эксклюзивно для самого артиста и позже не переиздавалась. Рэпер впервые появился в них на публике во время выступления на церемонии вручения премии Grammy в 2008 году. Позже этот экземпляр был продан на благотворительном аукционе в поддержку одной из больниц штата Орегон и до последнего времени хранился в частной коллекции.

На частном аукционе в Гонконге, который проходил с 21 по 26 апреля, данную пару за 1,8 млн долларов купила компания Rares, занимающейся скупкой и перепродажей редкой и коллекционной обуви. В июне текущего года компания намерена предложить всем желающим купить “долю” в паре кроссовок, которые, как ожидается, со временем будут только расти в цене.

Nike Air Yeezy 1 установили сразу два рекорда — как первые кроссовки, проданные дороже, чем за 1 млн долларов, и как самая дорогая пара кроссовок в истории. Прежний рекорд был установлен в мае 2020 года, когда на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за 560 тыс. долларов были проданы Nike Air Jordan 1 в наиболее востребованной среди коллекционеров красно-черно-белой расцветке “Чикаго”. Их надевал на игру в 1985 году легенда баскетбольного клуба “Чикаго Буллз” Майкл Джордан. Ранее рекорд удерживали проданы за 437,5 тыс. долларов беговые кроссовки Moon Shoe, выпущенные Nike в 1972 году.

World Record: This pair of Kanye West ’Grammy Worn "Nike Air Yeezy 1 Prototypes from 2008 sold for $ 1.8 million today. Acquired by sneaker investing platform @raresapp via private sale, the pair set a new world record price for a pair of sneakers . https://t.co/bdgKtrHLY2

— Sotheby’s (@Sothebys) April 26, 2021