Кросівки Каньє Уеста продали на аукціоні за рекордну суму

Йдеться про пару кросівок, розроблених Вестом у 2008 році у співпраці з американською компанією Nike. Вони отримали назву Nike Air Yeezy 1 і ознаменували собою появу заснованого Вестом бренду Yeezy, який до цих пір високо цінується серед колекціонерів. З 2015 року кросівки під маркою Yeezy виробляються німецьким концерном Adidas.

Продана на аукціоні пара чорного кольору з бежевою підошвою, розроблена Вестом спільно з дизайнерами Nike Марком Смітом і Тіффані Бірс, була випущена в єдиному екземплярі ексклюзивно для самого артиста і пізніше не перевидавалася. Репер вперше з’явився в них на публіці під час виступу на церемонії вручення премії Grammy в 2008 році. Пізніше цей екземпляр був проданий на благодійному аукціоні в підтримку однієї з лікарень штату Орегон і до останнього часу зберігався в приватній колекції.

На приватному аукціоні в Гонконгу, що проходив з 21 по 26 квітня, дану пару за 1,8 млн доларів купила компанія Rares, що займається скупкою та перепродажем рідкісної і колекційної взуття. У червні поточного року компанія має намір запропонувати всім бажаючим купити “частку” в парі кросівок, які, як очікується, з часом будуть лише зростати в ціні.

Nike Air Yeezy 1 встановили відразу два рекорди — як перші кросівки, продані дорожче, ніж за 1 млн доларів, і як найдорожча пара кросівок в історії. Колишній рекорд був встановлений в травні 2020 року, коли на аукціоні Sotheby’s в Нью-Йорку за 560 тис. доларів були продані Nike Air Jordan 1 в найбільш затребуваною серед колекціонерів червоно-чорно-білому забарвленні “Чикаго”. Їх одягав на гру в 1985 році легенда баскетбольного клубу “Чикаго Буллз” Майкл Джордан. Раніше рекорд утримували продані за 437,5 тис. доларів бігові кросівки Moon Shoe, випущені Nike в 1972 році.

World Record: This pair of Kanye West ‘Grammy Worn’ Nike Air Yeezy 1 Prototypes from 2008 sold for $1.8 million today. Acquired by sneaker investing platform @raresapp via private sale, the pair set a new world record price for a pair of sneakers. https://t.co/bdgKtrHLY2

— Sotheby’s (@Sothebys) April 26, 2021