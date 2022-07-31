Кровавое преступление в Еленовке: спутник зафиксировал разрушенную колонию
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Появились спутниковые снимки колонии в Еленовке Донецкой области, в которой российские оккупанты убили украинских пленных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter американского журналиста Кристофера Миллера.
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"Новые фотоснимки Еленовской тюрьмы в оккупированной россией Донецкой области Украины, где по меньшей мере 50 украинских военнопленных были убиты во время нападения, которое, по словам Киева – и предварительные данные свидетельствуют – осуществили российские войска", – написал журналист.
New sat images of Olenivka prison in Russia-occupied Donetsk region of Ukraine where at least 50 Ukrainian POWs were killed in an attack that Kyiv says — and preliminary evidence suggests — Russian forces carried out. Before, pics 1 & 3: July 27. After, 2 & 4: July 30. @Maxar pic.twitter.com/7YoUndf22j— Christopher Miller (@ChristopherJM) July 30, 2022
Напомним
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что удар по Еленовке – это уничтожение рашистами доказательств военных преступлений.
По данным Офиса Генпрокурора, в результате обстрела колонии в Еленовке погибло примерно 40 человек, получило ранение – 130.
Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры, свидетельствующие о том, что российские оккупанты могли устроить трагедию в колонии с помощью взрывчатки.