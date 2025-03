Кровавое преступление в Еленовке: спутник зафиксировал разрушенную колонию

Цитата

"Новые фотоснимки Еленовской тюрьмы в оккупированной россией Донецкой области Украины, где по меньшей мере 50 украинских военнопленных были убиты во время нападения, которое, по словам Киева – и предварительные данные свидетельствуют – осуществили российские войска", – написал журналист.

New sat images of Olenivka prison in Russia-occupied Donetsk region of Ukraine where at least 50 Ukrainian POWs were killed in an attack that Kyiv says — and preliminary evidence suggests — Russian forces carried out. Before, pics 1 & 3: July 27. After, 2 & 4: July 30. @Maxar pic.twitter.com/7YoUndf22j

— Christopher Miller (@ChristopherJM) July 30, 2022

Напомним

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что удар по Еленовке – это уничтожение рашистами доказательств военных преступлений.

По данным Офиса Генпрокурора, в результате обстрела колонии в Еленовке погибло примерно 40 человек, получило ранение – 130.

Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры, свидетельствующие о том, что российские оккупанты могли устроить трагедию в колонии с помощью взрывчатки.