Кривавий злочин в Оленівці: супутник зафіксував зруйновану колонію
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. З'явилися супутникові знімки колонії в Оленівці Донецької області, в якій російські окупанти вбили українських полонених. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter американського журналіста Крістофера Міллера.
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"Нові фотознімки Оленівської в’язниці в окупованій росією Донецькій області України, де щонайменше 50 українських військовополонених було вбито під час нападу, який, за словами Києва – і попередні дані свідчать – здійснили російські війська", – написав журналіст.
New sat images of Olenivka prison in Russia-occupied Donetsk region of Ukraine where at least 50 Ukrainian POWs were killed in an attack that Kyiv says — and preliminary evidence suggests — Russian forces carried out. Before, pics 1 & 3: July 27. After, 2 & 4: July 30. @Maxar pic.twitter.com/7YoUndf22j— Christopher Miller (@ChristopherJM) July 30, 2022
Нагадаємо
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що удар по Оленівці – це знищення рашистами доказів воєнних злочинів.
За даними Офісу Генпрокурора, внаслідок обстрілу колонії в Оленівці загинуло приблизно 40 осіб, дістало поранення – 130.
Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, які свідчать про те, що російські окупанти могли влаштувати трагедію в колонії за допомогою вибухівки.