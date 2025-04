Кривавий злочин в Оленівці: супутник зафіксував зруйновану колонію

Цитата

"Нові фотознімки Оленівської в’язниці в окупованій росією Донецькій області України, де щонайменше 50 українських військовополонених було вбито під час нападу, який, за словами Києва – і попередні дані свідчать – здійснили російські війська", – написав журналіст.

New sat images of Olenivka prison in Russia-occupied Donetsk region of Ukraine where at least 50 Ukrainian POWs were killed in an attack that Kyiv says — and preliminary evidence suggests — Russian forces carried out. Before, pics 1 & 3: July 27. After, 2 & 4: July 30. @Maxar pic.twitter.com/7YoUndf22j

— Christopher Miller (@ChristopherJM) July 30, 2022

Нагадаємо

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що удар по Оленівці – це знищення рашистами доказів воєнних злочинів.

За даними Офісу Генпрокурора, внаслідок обстрілу колонії в Оленівці загинуло приблизно 40 осіб, дістало поранення – 130.

Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, які свідчать про те, що російські окупанти могли влаштувати трагедію в колонії за допомогою вибухівки.