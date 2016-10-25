Уголовное производство открыли по факту гибели горняка на Донетчине
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Донецкой области открыто уголовное производство по факту смертельного травмирования горняка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Так, 25 октября, около 10:00 ч., на участке по добыче угля № 8 ГП "УК" Краснолиманская "загруженной углем вагонеткой смертельно травмировано 33-летнего рабочего.
В настоящее время тело погибшего поднято на поверхность. На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства трагического происшествия.
Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.