Уголовное производство открыли по факту гибели горняка на Донетчине

Так, 25 октября, около 10:00 ч., на участке по добыче угля № 8 ГП "УК" Краснолиманская "загруженной углем вагонеткой смертельно травмировано 33-летнего рабочего.

В настоящее время тело погибшего поднято на поверхность. На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства трагического происшествия.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.