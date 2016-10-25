Кримінальне провадження відкрили за фактом загибелі гірника на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На Донеччині відкрила кримінальне провадження за фактом смертельного травмування гірника. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Так, 25 жовтня, близько 10:00 год., на ділянці з видобутку вугілля № 8 ДП “ВК “Краснолиманська” завантаженою вугіллям вагонеткою смертельно травмовано 33-річного робітника.
На даний час тіло загиблого піднято на поверхню. На місці працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує усі обставини трагічної події.
Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) ККУ.