Кремль об убийстве Д.Вороненкова: это не наша тема

"Это не наша тема", - ответил Д.Песков на просьбу прокомментировать убийство.



Как сообщал УНН, сегодня в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова, который некоторое время жил в столице Украины и имел украинское гражданство.



Напомним, в январе Д.Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины в уголовном производстве по подозрению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.