Кремль об убийстве Д.Вороненкова: это не наша тема
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает УНН со ссылкой на "Дождь".
"Это не наша тема", - ответил Д.Песков на просьбу прокомментировать убийство.
Как сообщал УНН, сегодня в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова, который некоторое время жил в столице Украины и имел украинское гражданство.
Напомним, в январе Д.Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины в уголовном производстве по подозрению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.