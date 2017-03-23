Кремль про вбивство Д.Вороненкова: це не наша тема
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президенту Росії Володимиру Путіну доповіли про вбивство у Києві колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це розповів прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє УНН із посиланням на “Дождь”.
“Це не наша тема”, — відповів Д.Пєсков на прохання прокоментувати вбивство.
Як повідромляв УНН, сьогодні у Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова, який деякий час мешкав у столиці України та мав українське громадянство.
Нагадаємо, в січні Д.Вороненков дав свідчення Генеральній прокуратурі України у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.