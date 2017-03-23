Кремль про вбивство Д.Вороненкова: це не наша тема

“Це не наша тема”, — відповів Д.Пєсков на прохання прокоментувати вбивство.



Як повідромляв УНН, сьогодні у Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова, який деякий час мешкав у столиці України та мав українське громадянство.



Нагадаємо, в січні Д.Вороненков дав свідчення Генеральній прокуратурі України у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.