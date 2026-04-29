Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
3.4м/с
31%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Виктор Орбан
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Израиль
Иран
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026 - обнародован вид сцены в ВенеPhotoVideo28 апреля, 13:45 • 21363 просмотра
Тейлор Свифт регистрирует голос и изображение как торговую марку для защиты от дипфейков28 апреля, 01:30 • 30094 просмотра
Стайлза и Кравиц может охватить детская лихорадка, так как поп-звезда "очень хочет" ребенка - СМИPhoto27 апреля, 07:39 • 42536 просмотра
Пресс-секретарь Белого дома Ливитт объявила о декретном отпускеPhotoVideo25 апреля, 07:58 • 57644 просмотра
Баскетболист Вячеслав Кравцов станет главным героем нового сезона шоу "Холостяк"Video24 апреля, 14:36 • 56028 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Facebook
Техника
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат

кремль опускает над россиянами "цифровой железный занавес" - фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 1320 просмотра

Урсула фон дер Ляйен заявила, что кремль ограничивает интернет для сокрытия инфляции. россияне оказались за цифровым железным занавесом из-за действия санкций.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду обвинила кремль в отключении россиян от интернета, чтобы скрыть ухудшение экономических условий в стране, на фоне того, как санкции из-за войны в Украине дают о себе знать, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

"С ростом инфляции и стремительным ростом процентных ставок последствия войны россии по выбору также оплачиваются из кармана российского народа", – сказала глава Европейской комиссии фон дер Ляйен законодателям ЕС в Страсбурге.

"Настолько, что кремль реагирует... ограничением интернета и свободного общения", - указала она

Фон дер Ляйен сказала, что "россияне чувствуют, что снова живут за железным занавесом, на этот раз цифровым железным занавесом".

"Если в истории есть один урок, то это то, что все миры в конце концов рушатся", – сказала она.

Российские власти недавно активизировали усилия по контролю доступа к интернету в стране, ограничивая мессенджеры Telegram и WhatsApp, усиливая ограничения на VPN (виртуальные частные сети) и вводя отключения.

Отключения, в частности в столице москве, вызвали редкие выражения общественного недовольства после лет подавления свободы слова кремлем.

С момента ввода войск в Украину россия ужесточила свои правила в отношении публичных проявлений несогласия, запретив критику кремля и российской армии суровыми законами о военной цензуре.

На прошлой неделе Европейский Союз одобрил огромный кредит для Украины и ввел новый пакет санкций против москвы после нескольких месяцев задержки.

ЕС официально утвердил 90 млрд евро для Украины и принял 20-й пакет санкций против РФ23.04.26, 14:51 • 24057 просмотров

Новый пакет экономических санкций является 20-м от блока из 27 стран с момента ввода российских танков в Украину в 2022 году.

Хотя экономика россии до сих пор в значительной степени выдерживала экономические наказания, чиновники ЕС настаивают на том, что трещины начинают проявляться все чаще.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Кибератака
российская пропаганда
Санкции
Социальная сеть
Война в Украине
WhatsApp
Telegram
Европейская комиссия
Европейский Союз
Урсула фон дер Ляйен
Украина