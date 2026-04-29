кремль опускает над россиянами "цифровой железный занавес" - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду обвинила кремль в отключении россиян от интернета, чтобы скрыть ухудшение экономических условий в стране, на фоне того, как санкции из-за войны в Украине дают о себе знать, пишет УНН со ссылкой на AFP.

"С ростом инфляции и стремительным ростом процентных ставок последствия войны россии по выбору также оплачиваются из кармана российского народа", – сказала глава Европейской комиссии фон дер Ляйен законодателям ЕС в Страсбурге.

"Настолько, что кремль реагирует... ограничением интернета и свободного общения", - указала она

Фон дер Ляйен сказала, что "россияне чувствуют, что снова живут за железным занавесом, на этот раз цифровым железным занавесом".

"Если в истории есть один урок, то это то, что все миры в конце концов рушатся", – сказала она.

Российские власти недавно активизировали усилия по контролю доступа к интернету в стране, ограничивая мессенджеры Telegram и WhatsApp, усиливая ограничения на VPN (виртуальные частные сети) и вводя отключения.

Отключения, в частности в столице москве, вызвали редкие выражения общественного недовольства после лет подавления свободы слова кремлем.

С момента ввода войск в Украину россия ужесточила свои правила в отношении публичных проявлений несогласия, запретив критику кремля и российской армии суровыми законами о военной цензуре.

На прошлой неделе Европейский Союз одобрил огромный кредит для Украины и ввел новый пакет санкций против москвы после нескольких месяцев задержки.

Новый пакет экономических санкций является 20-м от блока из 27 стран с момента ввода российских танков в Украину в 2022 году.

Хотя экономика россии до сих пор в значительной степени выдерживала экономические наказания, чиновники ЕС настаивают на том, что трещины начинают проявляться все чаще.