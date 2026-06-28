Краснодарский край РФ атакован беспилотниками - под ударом НПЗ
Киев • УНН
В ночь на 28 июня беспилотники атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае РФ. В ЦПД СНБО подтвердили успешную работу Сил обороны Украины.
В ночь на воскресенье, 28 июня, Краснодарский край РФ подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что атаке, вероятно, подвергся НПЗ в городе Славянск-на-Кубани.
Славянск-на-Кубани, в очередной раз атакован Славянский НПЗ. Поставляет топливо в том числе для Крыма, с учетом нынешних операций по Крыму очень жирная цель
Позже руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко подтвердил работу украинских военных по объекту в РФ.
А это Краснодарский край в России. Есть успешная работа СОУ, Россия пылает
Напомним
В Краснодарском крае РФ в ночь на 25 июня произошел пожар на Полтавской нефтебазе после атаки беспилотников.
Зеленский подтвердил поражение нефтебазы в краснодарском крае и двух НПЗ в уфе за 1500 км25.06.26, 12:52 • 18973 просмотра