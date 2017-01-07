КПВВ на линии разграничения в зоне АТО работают в штатном режиме - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО на утро субботы работают в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/70; "Марьинка" - 100/80 ; "Новотроицкое" - 10/50; "Гнутово" - 30/20. в настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
По данным пограничников, за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли 15800 человек и 3000 транспортных средств:
"Майорское" - 3865 человек и 705 транспортных средств;
"Марьинка" - 4815 человек и 1055 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 3095 человек и 735 транспортных средств;
"Гнутово" - 1695 человек и 475 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 2300 человек.
Указано также, что транспортное средство, которым перевозили товары к временно неконтролируемой территории с нарушениями, обнаружили сотрудники Донецкого отряда. Автомобилем пытались через КПВВ "Новотроицкое" незаконно перевезти 42 бетонных столбика к лестнице. Автомобиль и груз передан представителям ГФС.