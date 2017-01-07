КПВВ на лінії розмежування в зоні АТО працюють у штатному режимі - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення АТО на ранок суботи працюють в штатному режимі. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
"У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” - 50/70; “Мар’їнка” - 100/80; “Новотроїцьке” - 10/50; “Гнутове” - 30/20. На цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі", - йдеться у повідомленні.
За даними прикордонників, протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування загалом перетнули 15,8 тисяч осіб та 3 тисячі транспортних засобів:
“Майорське” - 3865 осіб та 705 транспортних засобів;
“Мар’їнка” - 4815 осіб та 1055 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” - 3095 осіб та 735 транспортних засобів;
“Гнутове” - 1695 осіб та 475 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” - 2300 осіб.
Вказано також, що транспортний засіб, яким перевозили товари до тимчасово неконтрольованої території з порушеннями, виявили співробітники Донецького загону. Автомобілем намагалися через КПВВ “Новотроїцьке” незаконно перевезти 42 бетонних стовпчика до сходів. Автівку та вантаж передано представникам ДФС.