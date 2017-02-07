Каждая пятая женщина в Украине рискует заболеть раком - МОЗ

Также, по словам Р.Илыка, каждая пятая женщина в Украине находится в зоне риска заболеть раком.

"В Украине с 42 млн граждан более 1 млн болеет раком. Если мы посмотрим на структуру смертности, то из 100 случаев смертности, 15 случаев связаны с онкологией. Это второе место после сердечно-сосудистых заболеваний в целом по Украине. Каждый 3- 4 мужчина и каждая 5-я женщина на сегодня в Украине находятся в зоне риска. Если говорить о выживаемости больных раком, то оно в Украине отличается от тех показателей, которые мы видим в ЕС и в США. Так показатель в среднем в Украине 41,4%, в ЕС, для сравнения, процент выживания составляет 52%, в США - это 64%. За этими сухими статистическими данными стоят жизнь и здоровье каждого гражданина Украины, который потенциально может быть болен раком ", - сказал он.

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Р.Илык также отметил, что на сегодня в Украине должна быть выработана стратегия и план действий в части борьбы онкологией.

"Мы должны сегодня говорить о том, что если руководствоваться прогнозами в частности такой организации, как ВОЗ, то прогнозы в этом направлении также неутешительны. Поскольку за 20 лет согласно прогнозам ВОЗ у нас еще до 70% случаев заболевания раком может быть увеличено. Поэтому должна быть четко выработана стратегия и план действий в части борьбы с этим сложным недугом. и не умаляя важности лечения онкологических больных сегодня, приоритетом Минздрава в 2017 году станет профилактика. Поскольку вопросы профилактики, вопросы онконастороженности больных и вопрос онкологической настороженности врачей первичного звена, вопрос лечение предраковых состояний - это то, чему должно уделяться значительно больше внимания ", - сказал он.

Как сообщал УНН, по данным ВОЗ, ранняя диагностика рака может спасти миллионы жизней .

При этом, по словам специалистов, для эффективной борьбы с онкозаболеваниями в Украине необходимо создать единое медицинское пространство профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний .

Нардеп Д. Силантьев убежден, что в медучреждениях надо увеличивать количество кабинетов профилактики , а не койко-мест.

Сейчас в Украине до сих пор не существует единой системы профилактики онкозаболеваний .