Каждая пятая женщина в Украине рискует заболеть раком - МОЗ

$41.080.11
45.050.50
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 10792 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 52529 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 117656 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 123343 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 133815 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 151375 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 162288 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 124761 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139348 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190079 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
5.7м/с
52%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 10978 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 12788 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 10944 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 13284 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 4406 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 10792 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 196202 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 251304 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 452860 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 404857 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 30191 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 29690 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 44219 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 66376 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 73443 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Каждая пятая женщина в Украине рискует заболеть раком - МОЗ

Киев • УНН

 • 9445 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Украине показатель выживаемости пациентов с раком составляет 41,5%, тогда как в ЕС - 52%, а в США - это 64%. Об этом во время пресс-конференции журналистам сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык.

Каждая пятая женщина в Украине рискует заболеть раком - МОЗ

Также, по словам Р.Илыка, каждая пятая женщина в Украине находится в зоне риска заболеть раком.

"В Украине с 42 млн граждан более 1 млн болеет раком. Если мы посмотрим на структуру смертности, то из 100 случаев смертности, 15 случаев связаны с онкологией. Это второе место после сердечно-сосудистых заболеваний в целом по Украине. Каждый 3- 4 мужчина и каждая 5-я женщина на сегодня в Украине находятся в зоне риска. Если говорить о выживаемости больных раком, то оно в Украине отличается от тех показателей, которые мы видим в ЕС и в США. Так показатель в среднем в Украине 41,4%, в ЕС, для сравнения, процент выживания составляет 52%, в США - это 64%. За этими сухими статистическими данными стоят жизнь и здоровье каждого гражданина Украины, который потенциально может быть болен раком ", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В клинике Спиженко ко Дню борьбы с раком предлагают бесплатную консультацию маммолога

Р.Илык также отметил, что на сегодня в Украине должна быть выработана стратегия и план действий в части борьбы онкологией.

"Мы должны сегодня говорить о том, что если руководствоваться прогнозами в частности такой организации, как ВОЗ, то прогнозы в этом направлении также неутешительны. Поскольку за 20 лет согласно прогнозам ВОЗ у нас еще до 70% случаев заболевания раком может быть увеличено. Поэтому должна быть четко выработана стратегия и план действий в части борьбы с этим сложным недугом. и не умаляя важности лечения онкологических больных сегодня, приоритетом Минздрава в 2017 году станет профилактика. Поскольку вопросы профилактики, вопросы онконастороженности больных и вопрос онкологической настороженности врачей первичного звена, вопрос лечение предраковых состояний - это то, чему должно уделяться значительно больше внимания ", - сказал он.
Как сообщал УНН, по данным ВОЗ, ранняя диагностика рака может спасти миллионы жизней .

При этом, по словам специалистов, для эффективной борьбы с онкозаболеваниями в Украине необходимо создать единое медицинское пространство профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний .

Нардеп Д. Силантьев убежден, что в медучреждениях надо увеличивать количество кабинетов профилактики , а не койко-мест.

Сейчас в Украине до сих пор не существует единой системы профилактики онкозаболеваний .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$64.92
Bitcoin
$79,448.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.41
Золото
$3,028.55
Ethereum
$1,577.14