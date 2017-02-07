Кожна п'ята жінка в Україні ризикує захворіти на рак – МОЗ

Також, за словами Р.Ілика, кожна п'ята жінка в Україні перебуває у зоні ризику захворіти раком.

"В Україні із 42 млн громадян понад 1 млн хворіє на рак. Якщо ми подивимося на структуру смертності, то зі 100 випадків смертності, 15 випадків пов'язані із онкологією. Це друге місце після серцево-судинних захворювань загалом в Україні. Кожен 3-4 чоловік і кожна 5-та жінка на сьогодні в Україні перебувають в зоні ризику. Якщо говорити про виживання хворих на рак, то воно в Україні відрізняється від тих показників, які ми бачимо у ЄС і в США. Так показник в середньому в Україні є 41,4%, в ЄС, для порівняння, відсоток виживання становить 52%, у США – це 64%. За цими сухими статистичними даними стоять життя і здоров'я кожного громадянина України, який потенційно може бути хворий на рак", - сказав він.

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Р.Ілик також відзначив, що на сьогодні в Україні має бути вироблена стратегія і план дій в частині боротьби онкологією.

"Ми повинні сьогодні говорити про те, що якщо керуватися прогнозами зокрема такої авторитетної організації, як ВООЗ, то прогнози в цьому напрямку також є невтішні. Оскільки за 20 років згідно прогнозів ВООЗ у нас ще до 70% випадків захворювання на рак може бути збільшено. Тому повинна бути чітко вироблена стратегія і план дій в частині боротьби із цим складним недугом. І не применшуючи важливості лікування онкологічних хворих на сьогодні, пріоритетом МОЗ у 2017 році стане профілактика. Оскільки питання профілактики, питання онконастороженості хворих і питання онконастороженості лікарів первинної ланки, питання лікування передракових станів – це те, чому має приділятися значно більша увага", - сказав він.

Як повідомляв УНН, за даними ВООЗ, рання діагностика раку може врятувати мільйони життів.

При цьому, за словами фахівців, для ефективної боротьби із онкозахворюваннями в Україні необхідно створити єдиний медичний простір профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань.

Нардеп Д.Силантьєв переконаний, що у медзакладах треба збільшувати кількість кабінетів профілактики, а не ліжко-місць.

Наразі в Україні досі не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань.