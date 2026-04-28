Король Чарльз в Конгрессе США призвал к непоколебимой помощи Украине

ukenru
Эксклюзив
15:59 • 10197 просмотра
Сплошная линия обороны до Сум не означает наступление на Киев – эксперт объяснил угрозы с севера
28 апреля, 13:16
В Офисе Генпрокурора заявили, что используют все возможности для привлечения археолога Бутягина к ответственности
Эксклюзив
28 апреля, 11:37
Токсичные выбросы и загрязнение воды - что происходит после утечки нефти в российском туапсе
28 апреля, 10:45
Парламент вслед за военным положением одобрил продление мобилизации
Эксклюзив
28 апреля, 10:19
Объединение ради выживания: директор Перинатального центра Киева Дмитрий Говсеев — о медицинской реформе, конкуренции и главном в работе роддома
Эксклюзив
28 апреля, 10:10
Что имеет значение для суда в делах о медицинской халатности — объясняет эксперт
28 апреля, 09:42
Украина готовит санкции за перевозку украденного россией зерна в Израиль - Зеленский
Эксклюзив
27 апреля, 18:35
Рада создает рабочую группу для согласования законопроектов о гражданском оружии с нормами ЕС - что предусматривается
Эксклюзив
27 апреля, 15:38
Загрязнение Черного моря маслом — эколог объяснил последствия удара РФ по портовой инфраструктуре
Эксклюзив
27 апреля, 14:32
Обеспечить себя после 60 – какие альтернативы государственной пенсии существуют в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1.7м/с
54%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Карл III
Скотт Бессент
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026 - обнародован вид сцены в ВенеPhotoVideo28 апреля, 13:45 • 14366 просмотра
Тейлор Свифт регистрирует голос и изображение как торговую марку для защиты от дипфейков28 апреля, 01:30 • 24535 просмотра
Стайлза и Кравиц может охватить детская лихорадка, так как поп-звезда "очень хочет" ребенка - СМИPhoto27 апреля, 07:39 • 37483 просмотра
Пресс-секретарь Белого дома Ливитт объявила о декретном отпускеPhotoVideo25 апреля, 07:58 • 52929 просмотра
Баскетболист Вячеслав Кравцов станет главным героем нового сезона шоу "Холостяк"Video24 апреля, 14:36 • 51473 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Техника
Беспилотный летательный аппарат
Социальная сеть
Шахед-136

Король Чарльз в Конгрессе США призвал к непоколебимой помощи Украине

Киев • УНН

 • 2286 просмотра

Король Чарльз призвал Конгресс США к непоколебимой поддержке Украины ради мира. Монарх подчеркнул историческое единство двух наций перед лицом угроз.

Король Великобритании Чарльз во время выступления в Конгрессе подчеркнул, что "Украине нужна наша непоколебимая поддержка", передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Издание отмечает, что британский король активно поддерживает Украину и ее народ с тех пор, как страна столкнулась с полномасштабным вторжением россии в 2022 году.

Ранее сообщалось, что США — главный военный спонсор Украины на протяжении многих лет в войне — стремились сократить свое участие и поддержку при администрации Трампа, отдавая приоритет другим глобальным конфликтам.

Ссылаясь на теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, король заявил Конгрессу, что Великобритания и США были "едины перед лицом террора" и "вместе откликнулись на призыв — как это делали наши народы более века, плечом к плечу".

Сегодня такая же непоколебимая решимость необходима для защиты Украины и ее мужественного народа. Она необходима для обеспечения по-настоящему справедливого и прочного мира 

– сказал Чарльз.

Что скажет король Чарльз в Конгрессе США: ключевые месседжи предстоящего выступления28.04.26, 07:23 • 3608 просмотров

Добавим

Как сообщает издание, король и королева прибыли в здание Капитолия США перед обращением Чарльза к Конгрессу. Их встретили продолжительными аплодисментами.

Король начал свое обращение к Конгрессу, называя эту возможность "большой честью" и благодаря американский народ за то, что они приветствовали его и королеву в США.

Упоминая предстоящее 250-летие независимости США, Чарльз говорит, что "на протяжении всего этого времени наши судьбы как наций были взаимосвязаны".

Цитируя британского писателя 19-го века Оскара Уайльда, монарх говорит: "У нас действительно все общее с Америкой современного мира, кроме, конечно, языка!"

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Карл III
Нью-Йорк
Великобритания
Соединённые Штаты
Украина