Король Чарльз в Конгрессе США призвал к непоколебимой помощи Украине

Король Великобритании Чарльз во время выступления в Конгрессе подчеркнул, что "Украине нужна наша непоколебимая поддержка", передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Издание отмечает, что британский король активно поддерживает Украину и ее народ с тех пор, как страна столкнулась с полномасштабным вторжением россии в 2022 году.

Ранее сообщалось, что США — главный военный спонсор Украины на протяжении многих лет в войне — стремились сократить свое участие и поддержку при администрации Трампа, отдавая приоритет другим глобальным конфликтам.

Ссылаясь на теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, король заявил Конгрессу, что Великобритания и США были "едины перед лицом террора" и "вместе откликнулись на призыв — как это делали наши народы более века, плечом к плечу".

Сегодня такая же непоколебимая решимость необходима для защиты Украины и ее мужественного народа. Она необходима для обеспечения по-настоящему справедливого и прочного мира – сказал Чарльз.

Что скажет король Чарльз в Конгрессе США: ключевые месседжи предстоящего выступления

Добавим

Как сообщает издание, король и королева прибыли в здание Капитолия США перед обращением Чарльза к Конгрессу. Их встретили продолжительными аплодисментами.

Король начал свое обращение к Конгрессу, называя эту возможность "большой честью" и благодаря американский народ за то, что они приветствовали его и королеву в США.

Упоминая предстоящее 250-летие независимости США, Чарльз говорит, что "на протяжении всего этого времени наши судьбы как наций были взаимосвязаны".

Цитируя британского писателя 19-го века Оскара Уайльда, монарх говорит: "У нас действительно все общее с Америкой современного мира, кроме, конечно, языка!"