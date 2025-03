Король Чарльз III покинул Вестминстерское аббатство

Детали

Новоиспечённые король и королева покинули Вестминстерское аббатство, чтобы принять участие во втором параде - гораздо большем, чем первый - с привлечением других королевских особ.

Колокола Вестминстерского аббатства звонили, когда король Чарльз III покинул здание.

После этого коронационная процессия двинулась. Король и королева-консорт ехали в золотой карете Gold State Coach. Только монархам и их супругам разрешено путешествовать в этой карете, которой более 260 лет и которая использовалась во время каждой коронации, начиная с коронации Вильгельма IV в 1831 году.

Процессия обратно в Букингемский дворец длиной 2,3 км началась тем же маршрутом, который использовался сегодня утром, но в обратном направлении.

Почти 4000 военнослужащих вооруженных сил Великобритании стояли в строю – шагали в ногу друг с другом. Это большое военное церемониальное действие, которое называют крупнейшим в своем роде за целое поколение. Было шесть недель репетиций, чтобы убедиться, что все всё делают синхронно.

Дополнение

Эра короля Чарльза III и королевы-консорта Камиллы официально наступила - после того, как королевская чета была официально помазана, коронована и интронизирована в Вестминстерском аббатстве.

Эту новость отпраздновали толпы людей, собравшихся в Лондоне, и приветствовали оружейным салютом по всей Великобритании.

После возвращения короля и королевы обратно в Букингемский дворец ожидается появление членов королевской семьи на балконе Букингемского дворца - военный воздушный парад.

Тем временем на соседней Трафальгарской площади продолжаются протесты, толпы скандируют "не мой король".

King Charles and Queen Camilla leave Westminster Abbey after being crowned to board the Gold State Coach.







The procession has begun as the newly crowned King Charles and Queen Camilla make their way from Westminster Abbey in the Gold State Coach







The procession continues towards Buckingham Palace, with Princess Anne accompanying on horseback and the Prince and Princess of Wales and their children following the Gold State Coach in their own carriage





