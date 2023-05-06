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Король Чарльз ІІІ залишив Вестмінстерське абатство

Король Чарльз ІІІ залишив Вестмінстерське абатство

Київ • УНН

 • 1060928 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Король Чарльз ІІІ залишив Вестмінстерське абатство і рушив коронаційною процесієб назад до Букінгемського палацу, пише УНН з посиланням на BBC News.

Деталі

Новоспечені король і королева залишили Вестмінстерське абатство, щоб взяти участь у другому параді - набагато більшому за перший - із залученням інших королівських осіб.

Дзвони Вестмінстерського абатства дзвонили, коли король Чарльз III залишив будівлю.

Після цього коронаційна процесія рушила. Король і королева-консорт їхали в золотій кареті Gold State Coach. Тільки монархам та їхнім дружинам/чоловікам дозволено подорожувати в цій кареті, якій понад 260 років і яка використовувалася під час кожної коронації, починаючи з коронації Вільгельма IV у 1831 році.

Процесія назад до Букінгемського палацу довжиною 2,3 км почалася тим же маршрутом, який використовувався сьогодні вранці, але у зворотному напрямку.

Майже 4000 військовослужбовців збройних сил Великої Британії стояли у строю – крокували в ногу один з одним. Це велика військова церемоніальна дія, яку називають найбільшою у своєму роді за ціле покоління. Було шість тижнів репетицій, щоб переконатися, що всі все роблять синхронно.

Доповнення

Ера короля Чарльза ІІІ та королеви-консорта Камілли офіційно настала - після того, як королівське подружжя було офіційно помазано, короновано та інтроновано у Вестмінстерському абатстві.

Цю новину відсвяткували натовпи людей, які зібралися в Лондоні, і вітали збройним салютом по всій Великій Британії.

Після повернення короля і королеви назад до Букінгемського палацу очікується поява членів королівської родини на балконі Букінгемського палацу - і військовий повітряний парад.

Тим часом на сусідній Трафальгарській площі тривають протести, натовпи скандують "не мій король".

King Charles and Queen Camilla leave Westminster Abbey after being crowned to board the Gold State Coach.#Coronation https://t.co/4dfqiQ8zFw

Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/tWoYbAK5LJ

— Sky News (@SkyNews) May 6, 2023

The procession has begun as the newly crowned King Charles and Queen Camilla make their way from Westminster Abbey in the Gold State Coach#Coronation https://t.co/2DuremfZ7I

Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/GdyIKia3Rn

— Sky News (@SkyNews) May 6, 2023

The procession continues towards Buckingham Palace, with Princess Anne accompanying on horseback and the Prince and Princess of Wales and their children following the Gold State Coach in their own carriage #Coronation https://t.co/2DuremfZ7I

Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/GH7S7a5rig

— Sky News (@SkyNews) May 6, 2023

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