Король Чарльз ІІІ залишив Вестмінстерське абатство

Деталі

Новоспечені король і королева залишили Вестмінстерське абатство, щоб взяти участь у другому параді - набагато більшому за перший - із залученням інших королівських осіб.

Дзвони Вестмінстерського абатства дзвонили, коли король Чарльз III залишив будівлю.

Після цього коронаційна процесія рушила. Король і королева-консорт їхали в золотій кареті Gold State Coach. Тільки монархам та їхнім дружинам/чоловікам дозволено подорожувати в цій кареті, якій понад 260 років і яка використовувалася під час кожної коронації, починаючи з коронації Вільгельма IV у 1831 році.

Процесія назад до Букінгемського палацу довжиною 2,3 км почалася тим же маршрутом, який використовувався сьогодні вранці, але у зворотному напрямку.

Майже 4000 військовослужбовців збройних сил Великої Британії стояли у строю – крокували в ногу один з одним. Це велика військова церемоніальна дія, яку називають найбільшою у своєму роді за ціле покоління. Було шість тижнів репетицій, щоб переконатися, що всі все роблять синхронно.

Доповнення

Ера короля Чарльза ІІІ та королеви-консорта Камілли офіційно настала - після того, як королівське подружжя було офіційно помазано, короновано та інтроновано у Вестмінстерському абатстві.

Цю новину відсвяткували натовпи людей, які зібралися в Лондоні, і вітали збройним салютом по всій Великій Британії.

Після повернення короля і королеви назад до Букінгемського палацу очікується поява членів королівської родини на балконі Букінгемського палацу - і військовий повітряний парад.

Тим часом на сусідній Трафальгарській площі тривають протести, натовпи скандують "не мій король".

