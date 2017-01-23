Контрразведчика задержали на взятке - А.Матиос

"23.01.2017 Военная прокуратура Луцкого гарнизона по материалам и совместно с оперативными сотрудниками Управления внутришньои безопасности СБ Украины, задокументировали факт вымогательства и получения "взятки" исполняющим обязанности начальника отдела (г. Луцьк) военной контрразведки Департамента контрразведки СБ Украины подполковником С." , - сообщил А.Матиос.

Главный военный прокурор сообщил, что контрразведчик получил неправомерную выгоду в размере 15 тыс. грн. от военнослужащего Луцкого пограничного отряда за не направление в правоохранительные органы информации о возможной противоправной деятельности последнего, якобы связанной с незаконным перемещением товаров через госграницу Украины.

Сообщается, что деньги были обнаружены и изъяты в ходе осмотра места происшествия. Офицер задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.