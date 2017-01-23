Контррозвідника затримали на хабарі – А.Матіос
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Виконувача обов’язкі начальника відділу у м. Луцьку військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України затримали під час одержання “хабара”. Про це Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“23.01.2017 Військова прокуратура Луцького гарнізону за матеріалами та спільно з оперативними співробітниками Управління внутрішньоі безпеки СБ України, задокументували факт вимагання та одержання „хабара“ виконувачем обов’язки начальника відділу (м. Луцьк) військової контррозвідки Департаменту контррозвідки СБ України підполковником С.”, — повідомив А.Матос.
Головний військовий прокурор повідомив, що контррозвідник отримав неправомірну вигоду в розмірі 15 тис. грн. від військовослужбовця Луцького прикордонного загону за не направлення до правоохоронних органів інформації щодо можливої протиправної діяльності останнього, ніби то пов’язаної з незаконним переміщенням товарів через держкордон України.
Повідомляється, що гроші були виявлені та вилучені під час огляду місця події. Офіцера затримано в порядку ст. 208 КПК України.