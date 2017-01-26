Комиссия по отбору кандидатов на должность главы Нацполиции планирует завершить конкурс до 6 февраля - Е.Захаров
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Консультативная комиссия планирует определить трех кандидатов на пост главы Национальной полиции Украины, которые будут представлены министру внутренних дел, до 6 февраля 2017 года. Об этом сказал на брифинге секретарь комиссии Евгений Захаров, передает корреспондент УНН.
"Я надеюсь, что мы успешно закончим наш конкурс не позднее 6 февраля в понедельник", - сказал Е.Захаров.
Секретарь комиссии рассказал, что на тестирование пригласили 46 претендентов на пост главы Нацполиции, из которых 43 прошли тестирование в этот вторник, а три кандидата не явились.
По словам Е.Захарова, по итогам тестирования 10 из 43 кандидатов показали лучший результат. Их и пригласят на следующий этап конкурса.
В частности, по словам секретаря комиссии, к следующему конкурсу прошли Вячеслав Аброськин, Леонид Антоненко, Александр Берладин, Константин Бушуев, Андрей Вишневский, Вадим Гиренко, Дмитрий Главин, Сергей Князев, Станислав Людкевич, Алексей Шевчук.
Все эти кандидаты, отметил он, приглашены на интервью с 30 января, с понедельника по пятницу.
Е.Захаров добавил, что по итогам интервью комиссия окончательно определит трех кандидатов, которые будут представлены министру внутренних дел.