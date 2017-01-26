Комісія з відбору кандидатів на посаду голови Нацполіції планує завершити конкурс до 6 лютого - Є.Захаров
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Консультативна комісія планує визначити трьох кандидатів на посаду голови Національної поліції України, які будуть представлені міністру внутрішніх справ, до 6 лютого 2017 року. Про це сказав на брифінгу секретар комісії Євген Захаров, передає кореспондент УНН.
"Я сподіваюся, що ми успішно закінчимо наш конкурс не пізніше 6 лютого у понеділок", - сказав Є.Захаров.
Секретар комісії розповів, що на тестування запросили 46 претендентів на посаду голови Нацполіції, з яких 43 пройшли тестування цього вівторка, а три кандидати не з'явилися.
За словами Є.Захарова, за підсумками тестування 10 з 43 кандидатів показали найкращий результат. Їх і запросять на наступний етап конкурсу.
Зокрема, за словами секретаря комісії, до наступного конкурсу пройшли В'ячеслав Аброськін, Леонід Антоненко, Олександр Берладін, Костянтин Бушуєв, Андрій Вишневський, Вадим Гіренко, Дмитро Главін, Сергій Князєв, Станіслав Людкевич, Олексій Шевчук.
Усі ці кандидати, зазначив він, запрошені на інтерв'ю з 30 січня, з понеділка по п'ятницю.
Є.Захаров додав, що за підсумками інтерв'ю комісія остаточно визначить трьох кандидатів, які будуть представлені міністру внутрішніх справ.