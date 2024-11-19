Количество погибших из-за удара рф в Глухове возросло до 12 человек
Киев • УНН
Количество жертв вражеского удара по общежитию в Глухове Сумской области возросло до 12 человек, среди них один ребенок. Еще 11 человек пострадали, спасатели продолжают работу на месте трагедии.
Уже известно о 12 жертвах вражеского удара по общежитию в Глухове Сумской области в ночь на 19 ноября. Среди них - один ребенок. Еще 11 человек пострадали. Об этом во вторник сообщили в ГСЧС, передает УНН.
12 человек погибли под завалами частично разрушенного общежития в Глухове, среди них 1 ребенок
По данным спасателей, еще 11 человек пострадали, среди них 2 детей
Спасатели продолжают работать на месте удара.
Напомним,
Из-за атаки рф в ночь на 19 ноября было частично разрушено здание общежития одного из учебных заведений.