Киевский троллейбус № 39 изменит движение из-за ремонтных работ

С 27 марта ориентировочно до 1 мая 2017 года во время проведения работ по асфальтированию на Кольцевой дороге на участке от ул. Соборной до ул. Леся Курбаса закрывается движение троллейбусов маршрута № 39 на участке от ул. Леся Курбаса до просп. Победы.

На этот период движение троллейбусов организуется по трассе: ул. Чернобыльская - ул. Академика Ефремова - просп. Академика Палладина - просп. Победы - ст. м. "Нивки".

Напомним, что в связи с проведением ярмарок некоторый столичный транспорт изменит маршрут.