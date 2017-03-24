Киевский троллейбус № 39 изменит движение из-за ремонтных работ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Столичный троллейбус маршрута №39 изменит движение из-за проведения работ по асфальтированию на Кольцевой дороге, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Киевпасстранс".
С 27 марта ориентировочно до 1 мая 2017 года во время проведения работ по асфальтированию на Кольцевой дороге на участке от ул. Соборной до ул. Леся Курбаса закрывается движение троллейбусов маршрута № 39 на участке от ул. Леся Курбаса до просп. Победы.
На этот период движение троллейбусов организуется по трассе: ул. Чернобыльская - ул. Академика Ефремова - просп. Академика Палладина - просп. Победы - ст. м. "Нивки".
Напомним, что в связи с проведением ярмарок некоторый столичный транспорт изменит маршрут.