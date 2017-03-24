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Київський тролейбус №39 змінить рух через ремонтні роботи

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Столичний тролейбус маршруту №39 змінить через проведення робіт з асфальтування на Кільцевій дорозі, передає УНН з посиланням на прес-службу "Київпастрансу".

З 27 березня орієнтовно до 1 травня 2017 року під час проведення робіт з асфальтування на Кільцевій дорозі на ділянці від вул. Соборної до просп. Леся Курбаса закривається рух тролейбусів маршруту №39 на ділянці від просп. Леся Курбаса до просп. Перемоги.

На цей період рух тролейбусів організовується по трасі: вул. Чорнобильська — вул. Академіка Єфремова — просп. Академіка Палладіна — просп. Перемоги — ст.м. “Нивки”.

Нагадаємо, що через ярмарки деякий столичний транспорт змінить маршрут.

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