Київський тролейбус №39 змінить рух через ремонтні роботи

З 27 березня орієнтовно до 1 травня 2017 року під час проведення робіт з асфальтування на Кільцевій дорозі на ділянці від вул. Соборної до просп. Леся Курбаса закривається рух тролейбусів маршруту №39 на ділянці від просп. Леся Курбаса до просп. Перемоги.

На цей період рух тролейбусів організовується по трасі: вул. Чорнобильська — вул. Академіка Єфремова — просп. Академіка Палладіна — просп. Перемоги — ст.м. “Нивки”.

Нагадаємо, що через ярмарки деякий столичний транспорт змінить маршрут.